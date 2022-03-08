Киевщина держит оборону: Кулеба показал актуальную карту

Российские оккупанты никак не успокоятся – нагло атакуют украинскую территорию. Впрочем, ВСУ защищает нашу землю не покладая рук.

Они удачно защищают всю территорию Украины. Председатель Киевской обласной военной администрации Алексей Кулеба заверил, что Киевщина держит оборону.

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