К сожалению, пострадал владелец дома. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Важно В Черновцах прогремел взрыв в жилом доме: погиб ребенок

В Киевской области полностью разрушило дом

26 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве. Как стало известно, в одном из домов 63-летний мужчина зажег свечу, после чего раздался взрыв.

Мужчину с множественными ожогами тела и конечностей госпитализировали в больницу. В результате взрыва дом практически разрушен, рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Предварительная причина взрыва – утечка газа.

Важно! Полицейские Киевщины призывают вовремя обслуживать и проверять исправность газового и электрического оборудования.



Разрушенный дом / фото полиции

Другие подобные случаи

Жителей Киевской области предупредили об угрозе обстрела

Российские военные ночью 27 февраля выпустили иранские "Шахиды" по Украине. Противовоздушная оборона сумела сбить 11 дронов из 14, выпустивших россиян. Сразу 9 дронов были сбиты вокруг Киева.

Михаил Шаманов, представитель Киевской городской военной администрации, призывает не расслабляться жителей региона, поскольку Россия может атаковать ракетами.

Он напомнил, что в последнее время российские военные используют комбинированную тактику против Украины. Сначала оккупанты запускают "Шахиды", чтобы истощить ПВО, а затем массированно атакуют ракетами.

Кроме того, в ОК "Юг" сообщили, что в понедельник, 27 февраля, Россия снова вывела в Черное море носитель высокоточных ракет типа "Калибр". Украинские военные предупреждают о вероятности ракетных обстрелов.

Всего на данный момент оккупанты держат в Черном море 6 кораблей, из которых один подводный ракетоноситель. Сообщается, что этот подводный ракетоноситель снабжен 4 "Калибрами".