На жаль, постраждав власник будинку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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На Київщині повністю зруйнувало будинок

26 лютого до поліції надійшло повідомлення про вибух. Як стало відомо, в одному з будинків 63-річний чоловік запалив свічку, після чого пролунав вибух.

Чоловіка з множинними опіками тіла та кінцівок госпіталізували до лікарні. Внаслідок вибуху будинок практично зруйнований, розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Попередня причина вибуху – витік газу.

Важливо! Поліцейські Київщини вкотре закликають вчасно обслуговувати та перевіряти справність газового та електричного обладнання.



Зруйнований будинок / фото поліції

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