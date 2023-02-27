На жаль, постраждав власник будинку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Важливо У Чернівцях прогримів вибух у житловому будинку: загинула дитина
На Київщині повністю зруйнувало будинок
26 лютого до поліції надійшло повідомлення про вибух. Як стало відомо, в одному з будинків 63-річний чоловік запалив свічку, після чого пролунав вибух.
Чоловіка з множинними опіками тіла та кінцівок госпіталізували до лікарні. Внаслідок вибуху будинок практично зруйнований, розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Попередня причина вибуху – витік газу.
Зруйнований будинок / фото поліції
Інші подібні випадки
- 12 грудня 2022 року у Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку. На жаль, внаслідок цього загинула дитина.
- У Нововолинську вдень 10 грудня в одній з багатоповерхівок пролунав вибух. Причиною стали туристичні газові балони.
- У Києві в одній з багатоповерхівок стався потужний вибух. Попередньо встановлено, що у квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який згодом вибухнув.
- На Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.