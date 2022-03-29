На Киевщине оккупанты попали в склад, возник масштабный пожар – видео разрушений
29 марта 2022 , 19:48Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Киевской области россияне обстреляли один из складов. Из-за снаряда возник пожар, с которым борются спасатели.
ГСЧС сообщила, что в Броварском районе на Киевщине возник пожар из-за обстрела одного из местных складов.
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Спасатели сообщили, что пожар локализировали около 18:00. Горит около 20 тысяч квадратных метров склада.
Сообщается, что к борьбе с пожаром были привлечены 25 человек и 7 пожарных машин.
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