На Киевщине оккупанты попали в склад, возник масштабный пожар – видео разрушений

В Киевской области россияне обстреляли один из складов. Из-за снаряда возник пожар, с которым борются спасатели.

ГСЧС сообщила, что в Броварском районе на Киевщине возник пожар из-за обстрела одного из местных складов.

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Спасатели сообщили, что пожар локализировали около 18:00. Горит около 20 тысяч квадратных метров склада.

Сообщается, что к борьбе с пожаром были привлечены 25 человек и 7 пожарных машин.

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