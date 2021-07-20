Хотя не всех членов группировки еще поймали – один из них в розыске. Бриллиант они похитили на территории Обуховского района.

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Судьба бриллианта неизвестна

В полиции пока не сообщают о судьбе драгоценного камня – вероятно, бандиты уже успели его продать или же спрятали. Во время обысков в их домах бриллианта не было.

Отмечается, что это редкий камень – голубой бриллиант.

Правоохранители изъяли оружие и машины, которые злоумышленники использовали во время налетов.

Дело расследовали полицейские Киевской области вместе со своими львовскими коллегами – похоже, что членов группировки обнаружили на Западной Украине.

Что грозит бандитам

Задержанных могут надолго посадить, ведь их деятельность правоохранители "оценили" искренне. Вот перечень статей, по которым вели следствие:

разбой,

незаконное лишение свободы или похищение человека,

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

бандитизм.

За содеянное им грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.