Хотя не всех членов группировки еще поймали – один из них в розыске. Бриллиант они похитили на территории Обуховского района.
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Судьба бриллианта неизвестна
В полиции пока не сообщают о судьбе драгоценного камня – вероятно, бандиты уже успели его продать или же спрятали. Во время обысков в их домах бриллианта не было.
Отмечается, что это редкий камень – голубой бриллиант.
Правоохранители изъяли оружие и машины, которые злоумышленники использовали во время налетов.
Дело расследовали полицейские Киевской области вместе со своими львовскими коллегами – похоже, что членов группировки обнаружили на Западной Украине.
Что грозит бандитам
Задержанных могут надолго посадить, ведь их деятельность правоохранители "оценили" искренне. Вот перечень статей, по которым вели следствие:
- разбой,
- незаконное лишение свободы или похищение человека,
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- бандитизм.
За содеянное им грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.