Пользователи телеграма предполагают, что так говорят все, кто приезжает в Украину из страны-агрессора. Мол, только для того, чтобы их не трогали.

Другие новости Киева В Киеве пассажир автобуса напал на водителя: причиной ДТП – видео

Фотографию опубликовали в сообществе "Подслушано у водителей Киева".

Сколько голосовали за Путина

Кстати, за Владимира Путина на выборах 2018 года, по официальным данным, проголосовало более 76% избирателей.

Российские номера в Киеве

В столице иногда замечают машины с номерами Российской Федерации. Вот несколько случаев, о которых писали на сайте 24 канала: