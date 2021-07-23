Користувачі телеграму припускають, що так говорять всі, хто приїжджає в Україну з країни-агресора. Мовляв, лише для того, аби їх не чіпали.

Інші новини Києва У Києві пасажир автобуса напав на водія: спричинив ДТП – відео

Фотографію оприлюднили у спільноті "Підслухано у водіїв Києва".

Скільки голосували за Путіна

До речі, за Володимира Путіна на виборах 2018 року, за офіційними даними, проголосавло понад 76% виборців.

Російські номери у Києві

В столиці іноді помічають автівки з номерами Російської Федерації. Ось кілька випадків, про які писали на сайті 24 каналу: