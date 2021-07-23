На Киевщине чиновники сдирали взятки с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киевской области разоблачили чиновника, который просил взятки за присвоение группы инвалидности ветеранам АТО и ООС. Схему организовал глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии.
Мужчина вместе со своим сообщником, бывшим врачом воинской части, воплотил коррупционную схему.
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Как действовала схема
По информации следствия, чиновники требовали до 5 тысяч долларов за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности. Взамен обещали быстрое и беспрепятственное получение медицинских документов и заключений.
Чиновников задержали / Фото Киевской прокуратуры
Сколько взяток взяли чиновники
Следствие установило более 20 фактов передачи взяток через его сообщников. Жертвами схемы стали 28 человек.
Главу комиссии и его сообщника 22 июля поймали на "горячем" после получения 1500 долларов взятки.
У задержанных нашли "склад" печатей
На работе и дома у задержанных провели обыски:
- нашли документы, клише печатей воинских частей Минобороны, медицинских учреждений, врачебных штампов,
- значительные суммы денег.
Вскоре должностным лицам могут объявить подозрение и избрать меры пресечения.
Штампы, которые нашли у задержанных / Фото Киевской прокуратуры