На Киевщине чиновники сдирали взятки с ветеранов АТО и ООС за присвоение группы инвалидности

В Киевской области разоблачили чиновника, который просил взятки за присвоение группы инвалидности ветеранам АТО и ООС. Схему организовал глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии.

Мужчина вместе со своим сообщником, бывшим врачом воинской части, воплотил коррупционную схему.

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Как действовала схема

По информации следствия, чиновники требовали до 5 тысяч долларов за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности. Взамен обещали быстрое и беспрепятственное получение медицинских документов и заключений.



Чиновников задержали / Фото Киевской прокуратуры

Сколько взяток взяли чиновники

Следствие установило более 20 фактов передачи взяток через его сообщников. Жертвами схемы стали 28 человек.

Главу комиссии и его сообщника 22 июля поймали на "горячем" после получения 1500 долларов взятки.

У задержанных нашли "склад" печатей

На работе и дома у задержанных провели обыски:

нашли документы, клише печатей воинских частей Минобороны, медицинских учреждений, врачебных штампов,

значительные суммы денег.

Вскоре должностным лицам могут объявить подозрение и избрать меры пресечения.



Штампы, которые нашли у задержанных / Фото Киевской прокуратуры