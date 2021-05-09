В Киевском водохранилище прошли яхтенные гонки "Майские паруса". Это – соревнования любителей, хотя и среди участников есть и призеры международных соревнований.

Андрей Максимов пришел в парусный спорт 5 лет назад. Его позвали туда друзья – однокурсники. Подробнее – в сюжете.

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В обычной жизни Максимов – менеджер крупной компании. По его словам, полюбил этот спорт за честность.

Мы имеем одинаковые лодки, акваторию. Все зависит от твоих навыков и выбранной стратегии, тактики,

– рассказал мужчина.

Для многих участников занятия парусным спортом – это способ перезагрузиться. Максимов отметил, что парусный спорт добавляет шарма и жизнь становится другой.

"Ты не просто работаешь. Есть что-то интересное, чем ты занимаешься и оно предполагает какую-то активность. И мне это очень нравится", – поделился спортсмен.

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На лодке – все равны

Участники соревнований отметили, что на лодке – все равны, несмотря на пол. Парусный спорт требует хорошей физической выдержки, ведь на лодках участников нет двигателей.

Юлия Кирпа в парусном спорте 5 лет. Она является рулевой в своей команде – управляет лодкой и считает парусный самым сложным из всех видов спорта.

Победу одерживает тот, кто может быстро разобраться в сложной ситуации: с многими элементами и многими неопределенностями,

– рассказала Кирпа.

Главной судьей на соревнованиях "Майские паруса" была Анастасия Гафенко. Она является яхтсменкой и занимается этим спортом уже 18 лет. Для нее самое главное в парусных соревнованиях – это ощущение свободы.

"Когда ты на яхте, управляешь парусами, то чувствуешь себя максимально свободной и максимально на своем месте. Ты соединяешься с природой и понимаешь, что все в этом мире зависит друг от друга и ты частичка этого мира", – поделилась спортсменка.

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В целом для участия в соревнованиях на Киевское водохранилище приехали около 40 человек. Они вышли в воды на десяти спортивных яхтах.