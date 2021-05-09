У Київському водосховищі минули яхтові перегони "Травневі вітрила". Це – змагання любителів, хоча й серед учасників є і призери міжнародних змагань.

Андрій Максимов прийшов у вітрильний спорт 5 років тому. Його покликали туди друзі – однокурсники. Детальніше – в сюжеті.

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У звичайному житті Максимов – менеджер великої компанії. За його словами, полюбив цей спорт за чесність.

Ми маємо однакові човни, акваторію. Все залежить від твоїх навичок і обраної стратегії, тактики,

– розповів чоловік.

Для багатьох учасників заняття вітрильним спортом – це спосіб перезавантажитись. Максимов відзначив, що парусний спорт додає шарму і життя стає іншим.

"Ти не просто працюєш. Є щось цікаве, чим ти займаєшся і воно передбачає якусь активність. І мені це дуже подобається", – поділився спортсмен.

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На човні – всі рівні

Учасники змагань зауважили, що на човні – всі рівні, попри стать. Вітрильний спорт потребує хорошої фізичної витримки, адже на човнах учасників немає двигунів.

Юлія Кирпа у вітрильному спорті 5 років. Вона є стерновою у своїй команді – керує човном та вважає вітрильний найскладнішим з усіх видів спорту.

Перемогу здобуває той, хто може найшвидше розібратись у складній ситуації: з багатьма елементами і багатьма невизначеностями,

– розповіла Кирпа.

Головною суддею на змаганнях "Травневі вітрила" була Анастасія Гафенко. Вона є яхтсменкою і займається цим спортом вже 18 років. Для неї найголовніше у вітрильних змаганнях – це відчуття свободи.

"Коли ти на яхті, керуєш вітрилами, то відчуваєш себе максимально вільною і максимально на своєму місці. Ти поєднуєшся з природою і розумієш, що все в цьому світі залежить одне від одного і ти частинка цього світу", – поділилась спортсменка.

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Загалом для участі у змаганнях на Київському водосховищі приїхало приблизно 40 осіб. Вони вийшли у води на десятьох спортивних яхтах.