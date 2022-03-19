Эвакуационные автобусы на направлении Бородянки остановились

Ирина Верещук заявила, что в Киевской области сработали почти все направления, кроме Бородянки, сообщает 24 канал. Она отметила, что в направлении Бородянки не смогли уехать автобусы.

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Верещук отметила, что эвакуационные автобусы остановились и продолжат движение 20 марта.

Если брать подробно, то сегодня сработала Киевщина. Почти все направления сработали, кроме Бородянки. На это направление не удалось выехать автобусам, но они остановились на полпути и утром начнут двигаться. Этот маршрут остается и на завтра,

– сказала министр.

Верещук сообщила, что на 20 марта точно планируется эвакуация в Киевской области. Однако эвакуация зависит от безопасностной ситуации. Украинские военные должны подтвердить безопасность.

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