Евакуаційні автобуси на напрямку Бородянки зупинилися

Ірина Верещук заявила, що на Київщині спрацювали майже всі напрямки, окрім Бородянки, повідомляє 24 канал. Вона зазначила, що у напрямку Бородянки не змогли виїхати автобуси.

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Верещук зазначила, що евакуаційні автобуси зупинилися і продовжать рух 20-го березня.

Якщо брати детально, то сьогодні спрацювала Київщина. Майже всі напрямки спрацювали, крім Бородянки. На цей напрямок не вдалося виїхати автобусам, але вони зупинилися напівдорозі і зранку почнуть рухатися. Цей маршрут залишається і на завтра,

– сказала міністерка.

Верещук повідомила, що на 20 березня точно планують евакуацію в Київській області. Однак евакуація залежить від безпекової ситуації. Українські військові повинні підтвердити безпечність.

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