Полицейские Киевской области пытаются установить личности преступников, совершивших разбой со смертельным исходом. Инцидент произошел около 4 утра 15 июля.

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Сейчас местонахождение членов группировки остается неизвестным.

Связали и пытали хозяев

  • Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, неизвестные ворвались в дом супругов и связали мужчину и женщину.
  • 60-летнего владельца преступники пытали, требуя у него рассказать, где спрятаны все сбережения.
  • После нападения у пенсионера случился сердечный приступ, из-за чего он умер.
  • Когда злоумышленники скрылись, женщина вызвала скорую, но врачи ничем не смогли помочь пострадавшему.

По факту совершения преступления полицейские открыли уголовное производство. Произошедшее квалифицировали как разбой, совершенный огранизованной группой с причинением тяжких телесных повреждений пострадавшим.

Если полицейские найдут злоумышленников и докажут их вину в суде, мужчинам грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.