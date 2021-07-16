Полицейские Киевской области пытаются установить личности преступников, совершивших разбой со смертельным исходом. Инцидент произошел около 4 утра 15 июля.
Смотрите также Чтобы завладеть квартирой: киевский адвокат с января прятал мумию пенсионера
Сейчас местонахождение членов группировки остается неизвестным.
Связали и пытали хозяев
- Как выяснили полицейские, работавшие на месте происшествия, неизвестные ворвались в дом супругов и связали мужчину и женщину.
- 60-летнего владельца преступники пытали, требуя у него рассказать, где спрятаны все сбережения.
- После нападения у пенсионера случился сердечный приступ, из-за чего он умер.
- Когда злоумышленники скрылись, женщина вызвала скорую, но врачи ничем не смогли помочь пострадавшему.
По факту совершения преступления полицейские открыли уголовное производство. Произошедшее квалифицировали как разбой, совершенный огранизованной группой с причинением тяжких телесных повреждений пострадавшим.
Если полицейские найдут злоумышленников и докажут их вину в суде, мужчинам грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.