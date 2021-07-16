Поліцейські Київської області намагаються встановити особи злочинців, які вчинили розбій зі смертельними наслідками. Інцидент стався близько 4 ранку 15 липня.

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Наразі місцеперебування членів угруповання залишається невідомим.

Зв'язали та катували господарів

Як з'ясували поліцейські, які працювали на місці події, невідомі увірвалися до будинку подружжя та зв'язали чоловіка та жінку.

60-річного власника злочинці катували, вимагаючи у нього розказати, де сховані всі заощадження.

Після нападу у пенсіонера стався серцевий напад, через що він помер.

Коли зловмисники втекли, жінка викликала швидку, але лікарі нічим не змогли допомогти потерпілому.

За фактом вчинення злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували як розбій, вчинений огранізованою групою з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень постраждалим.

Якщо поліцейські знайдуть зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.