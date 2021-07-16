Поліцейські Київської області намагаються встановити особи злочинців, які вчинили розбій зі смертельними наслідками. Інцидент стався близько 4 ранку 15 липня.
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Наразі місцеперебування членів угруповання залишається невідомим.
Зв'язали та катували господарів
- Як з'ясували поліцейські, які працювали на місці події, невідомі увірвалися до будинку подружжя та зв'язали чоловіка та жінку.
- 60-річного власника злочинці катували, вимагаючи у нього розказати, де сховані всі заощадження.
- Після нападу у пенсіонера стався серцевий напад, через що він помер.
- Коли зловмисники втекли, жінка викликала швидку, але лікарі нічим не змогли допомогти потерпілому.
За фактом вчинення злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували як розбій, вчинений огранізованою групою з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень постраждалим.
Якщо поліцейські знайдуть зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.