Поліцейські Київської області намагаються встановити особи злочинців, які вчинили розбій зі смертельними наслідками. Інцидент стався близько 4 ранку 15 липня.

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Наразі місцеперебування членів угруповання залишається невідомим.

Зв'язали та катували господарів

  • Як з'ясували поліцейські, які працювали на місці події, невідомі увірвалися до будинку подружжя та зв'язали чоловіка та жінку.
  • 60-річного власника злочинці катували, вимагаючи у нього розказати, де сховані всі заощадження.
  • Після нападу у пенсіонера стався серцевий напад, через що він помер.
  • Коли зловмисники втекли, жінка викликала швидку, але лікарі нічим не змогли допомогти потерпілому.

За фактом вчинення злочину поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували як розбій, вчинений огранізованою групою з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень постраждалим.

Якщо поліцейські знайдуть зловмисників та доведуть їх провину в суді, чоловікам загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.