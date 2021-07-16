Зловмисників затримали. Їм інкримінують надругу над тілом померлого, шахрайство, підроблення документів, а також умисне вбивство.

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Якщо провину фігурантів провадження визнають винними в суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підробили договір, "завірений" померлим нотаріусом

За даними слідства, у січні 2021 зловмисники на вулиці Олени Теліги знайшли у квартирі 89-річного киянина його тіло. Про смерть чоловіка нікому не повідомили, оскільки вирішили заволодіти квартирою дідуся.

Адвокат та його поплічники підробили договір купівлі-продажу на це житло та датували його 2010 роком. У документах було вказано прізвище нотаріуса, яка померла у лютому 2021.

На підставі цього договору інший нотаріус вніс до реєстру відомості про право власності на квартиру підставної особи.

Під час реалізації плану зловмисників тіло померлого весь час перебувало у квартирі. Коли ж члени угруповання переписали житло фактично на себе, вони вирішили позбутися тіла. Для цього підробили свідоцітво про смерть від 4 липня 2021, а також найняли людей, які за тисячу доларів погодилися вночі перевезти муміфіковані залишки чоловіка до крематорію.

Організатора групи та одного з її членів затримали 14 липня. Фігурантам провадження незабаром повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжні заходи.