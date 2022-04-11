Вскоре дома начнут монтировать в Бородянке. Об этом рассказал куратор гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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В Киевскую область прибыли 18 модульных домов

По словам Кулебы, 18 модульных домов обеспечат временное проживание для специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных российскими захватчиками населенных пунктах Киевщины.

Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки,

– отметил чиновник.

Модульные дома передала Закарпатская ОВА. В настоящее время они находятся в одном из логистических штабов Киевской области.

"В ближайшие дни установим их в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от рук захватчиков", – добавил Кулеба.

Чиновник подытожил, что Киевщина безгранично благодарна за помощь и поддержку Закарпатской ОВА, Венгрии, Центру лидерства George E. Pataki Leadership Center, Фонду помощи Украине The Ukrainian relief found и американскому обществу.



В Киевскую область привезли 18 модульных домов / Фото Алексея Кулебы



Их передала Закарпатская ОВА / Фото Алексея Кулебы



Дома очень быстро монтируются / Фото Алексея Кулебы