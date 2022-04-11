Вскоре дома начнут монтировать в Бородянке. Об этом рассказал куратор гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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В Киевскую область прибыли 18 модульных домов
По словам Кулебы, 18 модульных домов обеспечат временное проживание для специалистов, которые проводят поисковые работы и разбирают завалы в разрушенных российскими захватчиками населенных пунктах Киевщины.
Конструкции монтируются в считанные минуты и имеют все необходимые элементы для поселения в кратчайшие сроки,
– отметил чиновник.
Модульные дома передала Закарпатская ОВА. В настоящее время они находятся в одном из логистических штабов Киевской области.
"В ближайшие дни установим их в Бородянке, чья инфраструктура больше всего пострадала от рук захватчиков", – добавил Кулеба.
Чиновник подытожил, что Киевщина безгранично благодарна за помощь и поддержку Закарпатской ОВА, Венгрии, Центру лидерства George E. Pataki Leadership Center, Фонду помощи Украине The Ukrainian relief found и американскому обществу.
В Киевскую область привезли 18 модульных домов / Фото Алексея Кулебы
Их передала Закарпатская ОВА / Фото Алексея Кулебы
Дома очень быстро монтируются / Фото Алексея Кулебы