До Київщини прибули 18 модульних будинків: цікаві фото

Невдовзі будинки почнуть монтувати у Бородянці. Про це розповів куратор гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
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На Київщину прибули 18 модульних будинків
За словами Кулеби, 18 модульних будинків забезпечать тимчасове проживання для фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих російськими загарбниками населених пунктах Київщини.
Конструкції монтуються за лічені хвилини та мають усі необхідні елементи для поселення в найкоротші терміни,
– зазначив посадовець.
Модульні будинки передала Закарпатська ОВА. Наразі вони перебувають в одному з логістичних штабів Київщини.
"Найближчими днями встановимо їх у Бородянці, чия інфраструктура найбільше постраждала від рук загарбників", – додав Кулеба.
Посадовець підсумував, що Київщина безмежно вдячна за допомогу та підтримку Закарпатській ОВА, Угорщині, Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center, Фонду допомоги Україні The Ukrainian relief found і американському суспільству.
На Київщину привезли 18 модульних будинків / Фото Олексія Кулеби
Їх передала Закарпатська ОВА / Фото Олексія Кулеби
Будинки дуже швидко монтуються / Фото Олексія Кулеби