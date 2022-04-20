Референсом к картине стало фото женщины, которая кормила младенца в метро, ​​пока продолжались ожесточенные бои за Киев. Об этом сообщил пастор Павел Левушкан.

Важно Киев в войне: фото, от которых щемит сердце

Что известно о символическом фото

Иллюстрация на странице Соломениковой появилась еще 5 марта. Референсом к ней стало реальное фото женщины, которая пряталась с двухмесячным ребенком в метро от обстрела оккупантов.



"Киевская мадонна" из метро стала иконой в католическом храме Неаполя / Фото Павла Левушкана

Журналисты нашли героиню фотографии

Журналистам НВ удалось обнаружить и женщину по фотографии. Ее зовут Татьяна Близняк, 25 февраля она вместе с мужем, маленьким ребенком и мопсом пошли в метро. Как сказала сама Татьяна, они должны были эвакуироваться 26 февраля, но не могли выйти из метро из-за ожесточенных боев.

В конце концов, им удалось выехать во Львов. Теперь вся семья в безопасности, а фото Татьяны Близняк стало одним из символов войны.



Татьяна Близняк с ребенком в метро / Фото из фейсбука Павла Левушкана