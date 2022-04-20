Референсом до картини стало фото жінки, яка годувала немовля в метро, ​​поки тривали запеклі бої за Київ. Про це повідомив пастор Павло Левушкан.

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Що відомо про символічне фото

Ілюстрація на сторінці Соломенікової з'явилася ще 5 березня. Референсом до неї стало реальне фото жінки, яка ховалась із двомісячною дитиною в метро від обстрілу окупантів.



"Київська мадонна" з метро стала іконою у католицькому храмі Неаполя / Фото Павла Левушкана

Журналісти знайшли героїню фотографії

Журналістам НВ вдалося знайти і жінку з фотографії. Її звуть Тетяна Близняк, 25 лютого вона разом із чоловіком, маленькою дитиною та мопсом пішли в метро. Як сказала сама Тетяна, вони мали евакуюватися 26 лютого, але не могли вийти з метро через запеклі бої.

Зрештою, їм таки вдалося виїхати до Львова. Тепер уся сім'я у безпеці, а фото Тетяни Близняк стало одним із символів війни.



Тетяна Близняк з дитиною у метро / Фото з фейсбуку Павла Левушкана