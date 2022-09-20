Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заверил, что ответственные за отопительный сезон делают все возможное, чтобы он прошел максимально уверенно и стабильно. По его словам, подготовка области к зиме идет по плану.
Обратите внимание Готовимся к зиме: как правильно выбрать обогреватель
Как Киевская область готовится к зиме
Алексей Кулеба рассказал, что сейчас власти договариваются с международными партнерами о покупке передвижных мобильных котельных и дизельных генераторов.
Для Киевщины удалось запасти 5,4 тысяч тонн угля и 123,3 тысяч тонн древесного топлива.
Кроме того, более 6000 жилых домов и около 1700 объектов социальной сферы подготовлены к наступлению холода. 1140 котельных и почти 660 километров тепловых сетей уже ждут своего времени, чтобы войти в отопительный сезон.
Вместе со всеми органами власти, руководителями общин и коммунальными структурами прилагаем максимум усилий, чтобы эта работа продолжалась слаженно, а жители были готовы к нелегкому периоду холодов.
– подытожил Председатель Киевской ОВА.
К теме Будет очень холодно, — эксперт об отопительном сезоне в Украине
Готова ли Украина к отопительному сезону
Эксперты предполагают, что нынешняя зима для украинцев будет одной из самых тяжелых. Худшая ситуация с подготовкой к отопительному сезону сейчас на временно оккупированных территориях.
- Поскольку приближаются заморозки, правительство рекомендует украинцам, живущим в прифронтовых, недавно освобожденных и временно оккупированных территориях эвакуироваться на зиму в другие области страны.
- Жителей Донецкой области настойчиво просят не пренебрегать возможностью бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины. Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины тоже говорят вместе с семьями переезжать на период отопительного сезона в соседние области.
- В правительстве уверяют, что они делают все возможное, чтобы максимально подготовиться к наступлению зимы. 17 сентября Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что Украина готова к отопительному сезону на 80%.
Украинцев ждет сложный отопительный сезон смотрите видео