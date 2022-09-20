Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заверил, что ответственные за отопительный сезон делают все возможное, чтобы он прошел максимально уверенно и стабильно. По его словам, подготовка области к зиме идет по плану.

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Как Киевская область готовится к зиме

Алексей Кулеба рассказал, что сейчас власти договариваются с международными партнерами о покупке передвижных мобильных котельных и дизельных генераторов.

Для Киевщины удалось запасти 5,4 тысяч тонн угля и 123,3 тысяч тонн древесного топлива.

Кроме того, более 6000 жилых домов и около 1700 объектов социальной сферы подготовлены к наступлению холода. 1140 котельных и почти 660 километров тепловых сетей уже ждут своего времени, чтобы войти в отопительный сезон.

Вместе со всеми органами власти, руководителями общин и коммунальными структурами прилагаем максимум усилий, чтобы эта работа продолжалась слаженно, а жители были готовы к нелегкому периоду холодов.

– подытожил Председатель Киевской ОВА.

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Готова ли Украина к отопительному сезону

Эксперты предполагают, что нынешняя зима для украинцев будет одной из самых тяжелых. Худшая ситуация с подготовкой к отопительному сезону сейчас на временно оккупированных территориях.

Поскольку приближаются заморозки, правительство рекомендует украинцам, живущим в прифронтовых, недавно освобожденных и временно оккупированных территориях эвакуироваться на зиму в другие области страны.

Жителей Донецкой области настойчиво просят не пренебрегать возможностью бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины. Жителям деоккупированных населенных пунктов Херсонщины тоже говорят вместе с семьями переезжать на период отопительного сезона в соседние области.

настойчиво просят не пренебрегать возможностью бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины. Жителям тоже говорят вместе с семьями переезжать на период отопительного сезона в соседние области. В правительстве уверяют, что они делают все возможное, чтобы максимально подготовиться к наступлению зимы. 17 сентября Денис Шмыгаль на заседании сообщил, что Украина готова к отопительному сезону на 80%.

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