Голова Київської ОВА Олексій Кулеба запевнив, що відповідальні за опалювальний сезон роблять все можливе, щоб він пройшов максимально впевнено та стабільно. За його словами, підготовка області до зими йде по плану.

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Як Київщина готується до зими

Олексій Кулеба розповів, що зараз влада домовляється з міжнародними партнерами про купівлю пересувних мобільних котелень та дизельних генераторів.

Для Київщини вдалося запастися 5,4 тисячами тонн вугілля і 123,3 тисячами тонн деревного палива.

Крім того, більше ніж 6000 житлових будинків і близько 1700 об’єктів соціальної сфери підготовані до настання холоду. 1140 котелень і майже 660 кілометрів теплових мереж вже чекають свого часу, щоб увійти в опалювальний сезон.

Разом з усіма органами влади, очільниками громад та комунальними структурами докладаємо максимум зусиль, аби ця робота тривала злагоджено, а жителі були готові до нелегкого періоду холодів,

– підсумував Голова Київської ОВА.

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Чи готова Україна до опалювального сезону

Експерти пророкують, що цьогорічна зима для українців буде однією з найважчих. Найгірша ситуація з підготовкою до опалювального сезону зараз на тимчасово окупованих територіях.

Оскільки заморозки наближаються, уряд рекомендує українцям, що живуть у прифронтових, нещодавно звільнених та тимчасово окупованих територіях евакуюватися на зиму до інших областей країни.

Жителів Донецької області наполегливо просять не нехтувати можливістю безплатно перезимувати у більш безпечних регіонах України. Мешканцям деокупованих населених пунктів Херсонщини теж кажуть разом із сім'ями переїздити на період опалювального сезону до сусідніх областей.

наполегливо просять не нехтувати можливістю безплатно перезимувати у більш безпечних регіонах України. Мешканцям теж кажуть разом із сім'ями переїздити на період опалювального сезону до сусідніх областей. В Уряді запевняють, що вони роблять усе можливе, щоб максимально підготуватися до настання зими. 17 вересня Денис Шмигаль на засіданні повідомив, що Україна готова до опалювального сезону на 80%.

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