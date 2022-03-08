Враг обстреливает гражданское население, и "зеленые коридоры". Также российские оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис в населенных пунктах.

Заметьте Спасли еще 2 тысячи мирных жителей: продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее отправить помощь к тем, кто оказался в изоляции из-за действий оккупанта! Нам нужен режим тишины, чтобы спасти людей,

– говорится в сообщении.

Людей, нуждающихся в помощи, призывают звонить по номеру +380 (44) 363 07 34.

Каждое обращение регистрируют. Адреса людей, которым нужна помощь, фиксируют. В частности, говорится и о жителях Гостомеля.

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