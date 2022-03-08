Ворог обстрілює цивільне населення, та "зелені коридори". Також російські окупанти штучно створюють гуманітарну кризу у населених пунктах.

Зауважте Врятували ще 2 тисячі мирних жителів: триває евакуація цивільного населення з Ірпеня

Ми робимо усе можливо, аби якнайшвидше доправити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії окупанта! Нам потрібен режим тиші, аби врятувати людей,

– мовиться у повідомленні.

Людей, які потребують допомоги, закликають дзвонити за номером +380 (44) 363 07 34.

Кожне звернення реєструють. Адреси людей, яким потрібна допомога, фіксують. Зокрема, мовиться й про жителів Гостомеля.