Киевская романтика во время карантина: забавные фото из сети
Ограничения из-за карантина не могут сдержать человеческих чувств: романтику и дружеские посиделки многим очень не хочется оставлять даже сейчас. Однако, кое-кто решил делать это достаточно забавным способом.
Забавные фото парочки, которая в противогазах и защитных костюмах устроила романтическую прогулку, опубликовали в телеграм-канале CORONAVIRUS | Коронавирус | Экстренно, пишет "Апостроф".
Смотрите еще В Малайзии во время карантина на улицах патрулируют "привидения": фото, видео
Киевская романтика этой весной. Главное, не перепутать человека внутри костюма,
– подписали фото.
Такая она, сегодняшняя романтика / Фото Апостроф
Хотя люди и надели противогазы, пойти на шопинг в киевский ЦУМ им не удастся – центр просто пока закрыт.
В ЦУМ сейчас не пустят даже в противогазах / Фото Апостроф
Еще один креатив пользователей касается дружеских посиделок в парке за пивом. Точно неизвестно, где это было снято, но это в точности передает сегодняшние реалии Киева. На набережной возле скамейки стоят два набитых мусорных шарики.
Внезапно из одного из них высовывается рука с банкой напитка, из другого пакета ей навстречу тоже тянется рука с банкой и они чокаются.
Как обойти запрет и встретиться с другом в парке – смешное видео
Читайте также
-
Найдем подонков: в МВД назвали версии пожаров на Житомирщине и в Чернобылесегодня , 14:45
-
Ермак посетил места пожаров на Житомирщине и обещает помощь пострадавшимсегодня , 15:52
-
Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полициисегодня , 11:15
-
Поздравление с Пасхой от мэра Львова Андрея Садового: видеосегодня , 12:00
-
Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливосегодня , 15:47
-
Почти пустой город: в Киеве люди не пошли в храмы на Пасхусегодня , 12:14