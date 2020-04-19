Киевская романтика во время карантина: забавные фото из сети

Ограничения из-за карантина не могут сдержать человеческих чувств: романтику и дружеские посиделки многим очень не хочется оставлять даже сейчас. Однако, кое-кто решил делать это достаточно забавным способом.

Забавные фото парочки, которая в противогазах и защитных костюмах устроила романтическую прогулку, опубликовали в телеграм-канале CORONAVIRUS | Коронавирус | Экстренно, пишет "Апостроф".

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Киевская романтика этой весной. Главное, не перепутать человека внутри костюма,

– подписали фото.



Такая она, сегодняшняя романтика / Фото Апостроф

Хотя люди и надели противогазы, пойти на шопинг в киевский ЦУМ им не удастся – центр просто пока закрыт.



В ЦУМ сейчас не пустят даже в противогазах / Фото Апостроф

Еще один креатив пользователей касается дружеских посиделок в парке за пивом. Точно неизвестно, где это было снято, но это в точности передает сегодняшние реалии Киева. На набережной возле скамейки стоят два набитых мусорных шарики.

Внезапно из одного из них высовывается рука с банкой напитка, из другого пакета ей навстречу тоже тянется рука с банкой и они чокаются.

Как обойти запрет и встретиться с другом в парке – смешное видео