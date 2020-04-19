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      В Малайзии во время карантина на улицах патрулируют "призраки": фото, видео

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      "Призраки" координируют свои действия с полицией / The Star

      В Малайзии придерживаться карантина во время вспышки коронавируса людей призывают "призраки". В стране, где вера в потусторонний мир очень сильная, такой метод срабатывает.

      Идея с привидением принадлежит Мухаммаду Урабилю Алиасу из поселка Кемамани. Он начал одевать белый балахон и разгонять нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей. Об этом сообщает TheStar.

      Интересно Родители пошутили, сказав детям, что карантин закончился: забавная реакция малышей в видео

      Я прочитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напустить на людей страху,
      – сказал Алиас.


      Мужчина передевается в белый балахон / Фото FMT News


      "Призрак" появлялся в местах скопления людей / Фото FMT News

      В селе Кепух на острове Ява метод взяли на вооружение. "Призраки" патрулируют улицы, надеясь, что суеверные старшие жители не будут выходить на улицу и таким образом уберегут себя от инфекции.

      Мы хотели выделиться и создать сдерживающий эффект. Поэтому мы выбрали "поконга" – призрака, потому что он – жуткий и страшный,
      – сказала руководитель сельской молодежной группы Анжар Панканингтяс.

      Свои действия активисты координируют с полицией.

      По состоянию на 18 апреля в Малайзии было зафиксировано 5251 случай коронавируса, 86 человек умерли.

      Смотрите видео о "призраках" в Малайзии:

       
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Курьезные новости Малайзия
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