У Малайзії під час карантину на вулицях патрулюють "привиди": фото, відео
У Малайзії дотримуватись карантину під час спалаху коронавірусу людей закликають "привиди". У країні, де віра у потойбіччя дуже сильна, такий метод спрацьовує.
Ідея з привидом належить Мухаммаду Урабілю Аліасу з селища Кемамані. Він почав одягати білий балахон і розганяти порушників карантину, несподівано з'являючись у місцях скупчення людей. Про це повідомляє TheStar.
Я прочитав новини і зрозумів, що помирає все більше і більше людей, от я і вирішив напустити на людей страху,
– сказав Аліас.
Чоловік передягається у білий балахон / Фото FMT News
"Привид" з'являвся у місцях скупчення людей / Фото FMT News
У селі Кепух на острові Ява метод взяли на озброєння. "Привиди" патрулюють вулиці, сподіваючись, що забобонні старші жителі не виходитимуть надвір і таким чином вбережуться від інфекції.
– сказала керівниця сільської молодіжної групи Анжар Панканінгтяс.
Свої дії активісти координують з поліцією.
Станом на 18 квітня у Малайзії було зафіксовано 5251 випадок коронавірусу, 86 людей померли.
Дивіться відео про "привидів" у Малайзії: