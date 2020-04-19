У Малайзії під час карантину на вулицях патрулюють "привиди": фото, відео

У Малайзії дотримуватись карантину під час спалаху коронавірусу людей закликають "привиди". У країні, де віра у потойбіччя дуже сильна, такий метод спрацьовує.

Ідея з привидом належить Мухаммаду Урабілю Аліасу з селища Кемамані. Він почав одягати білий балахон і розганяти порушників карантину, несподівано з'являючись у місцях скупчення людей. Про це повідомляє TheStar.

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Я прочитав новини і зрозумів, що помирає все більше і більше людей, от я і вирішив напустити на людей страху,

– сказав Аліас.



Чоловік передягається у білий балахон / Фото FMT News

"Привид" з'являвся у місцях скупчення людей / Фото FMT News

У селі Кепух на острові Ява метод взяли на озброєння. "Привиди" патрулюють вулиці, сподіваючись, що забобонні старші жителі не виходитимуть надвір і таким чином вбережуться від інфекції.

Ми хотіли вирізнитись і створити стримувальний ефект. Тому ми вибрали "поконга" – привида, бо він – моторошний і страшний,

– сказала керівниця сільської молодіжної групи Анжар Панканінгтяс.

Свої дії активісти координують з поліцією.

Станом на 18 квітня у Малайзії було зафіксовано 5251 випадок коронавірусу, 86 людей померли.

Дивіться відео про "привидів" у Малайзії: