Киевский КОРД снял на видео бой, в котором уничтожил два вражеских танка
6 марта 2022 , 21:54Читати новину українською
КОРД Киевской области разбил вражеские танки в Заворичах. Момент атаки попало на видео
Несколько бойцов КОРД Киевской области вступили в бой против оккупантов в селе Заворичи (это почти на границе с Черниговской областью).
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Из РПГ им удалось уничтожить два вражеских танка агрессора.
Видео выстрелов из РПГ, когда были уничтожены вражеские танки
Потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.