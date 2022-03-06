Киевский КОРД снял на видео бой, в котором уничтожил два вражеских танка

КОРД Киевской области разбил вражеские танки в Заворичах. Момент атаки попало на видео

Несколько бойцов КОРД Киевской области вступили в бой против оккупантов в селе Заворичи (это почти на границе с Черниговской областью).

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Из РПГ им удалось уничтожить два вражеских танка агрессора.

Видео выстрелов из РПГ, когда были уничтожены вражеские танки

Потерь среди личного состава полиции Киевской области нет.