Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 8 декабря закрыли движение между станциями "Теремки" – "Демеевская". Уже предупредили, что восстановительные работы могут держать до шести месяцев. Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" – "Лыбидская".

Обратите внимание В Киеве подтопило метро, часть станций закрыли: что известно

Людей уже предупредили, что ситуация – очень серьезная. В частности, существует риск потери устойчивости туннельных сооружений. Если движение не остановить, это может привести к очень неприятным и даже трагическим ситуациям.

Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" - "Демеевская" уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей,

– говорится в сообщении.

Где остановилось движение

В настоящее время движение закрыто для следующих станций:

"Теремки";

"Ипподром";

"Выставочный центр";

"Васильковская";

"Голосеевская";

"Демеевская".

В то же время они продолжат работу как укрытие.

Людей предупредили, что от "Теремков" до "Лыбидской" курсируют 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшее время их увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов.