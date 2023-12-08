Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 8 грудня закрили рух між станціями "Теремки" – "Деміївська". Вже попередили, що відновлювальні роботи можуть тримати до 6 місяців. Наразі потяги курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська".

Зверніть увагу У Києві підтопило метро, частину станцій закрили: що відомо

Людей вже попередили, що ситуація – дуже серйозна. Зокрема, є ризик втрати стійкості тунельних споруд. Якщо рух не зупинити, це може призвести до дуже неприємних та навіть трагічних ситуацій.

Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів,

– мовиться у повідомленні.

Де зупинився рух

Наразі рух закритий для таких станцій:

"Теремки";

"Іподром";

"Виставковий центр";

"Васильківська";

"Голосіївська";

"Деміївська".

Водночас вони продовжать роботу як укриття.

Людей попередили, що наразі від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів та 15 тролейбусів. Упродовж найближчогочого часу їх збільшать до 77 автобусів та 20 тролейбусів.