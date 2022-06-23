Киевского сценария, когда враг под давлением сбежал, не ожидаем – ОВА о ситуации на Харьковщине

Российские оккупанты продолжают беспощадные обстрелы населенных пунктов Харьковщины. В то же время, они пытаются сдержать продвижение украинских защитников.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что такого сценария, как был в Киевской области, не ожидают.

К теме Во второй раз за вечер была масштабная воздушная тревога: взрывы в Харькове и на Днепропетровщине

Оккупанты бьют по Харьковщине

Синегубов рассказал, что 22 июня в течение дня россияне продолжали бить по жилым районам Харькова и населенным пунктам области. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, погибли и получили травмы мирные жители:

В результате обстрела Немышлянского района Харькова 4 человека получили ранения.

В селе Пришиб Изюмского района погибли 5 женщин.

В городе Балаклея 1 мирный житель получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела погибли 3 человека.

В Чугуеве двое мирных жителей погибли, а еще 4 – получили ранения.

В селе Тихополье Лозовского района в результате вражеских обстрелов травмировался 1 человек.

Руководитель ОВА подчеркнул, что российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные районы, поэтому он в очередной раз призвал всех быть максимально осторожными, не находиться на улицах без необходимости и прятаться в укрытие, услышав звуки сирен.

Заметьте Город-герой выстоит: Харьков и харьковчане переживут Российскую империю

Киевского сценария не ожидают

Синегубов добавил, что российские оккупанты ведут активные боевые действия на линии столкновения. Захватчики пытаются сдерживать продвижение ВСУ на Харьковском направлении, чтобы украинские защитники не вышли к государственной границе. В то же время россияне укрепляют свои позиции.

Это свидетельствует о том, что у нас не ожидается черниговского или киевского сценариев, когда российские войска под давлением ВСУ отошли,

– отметил председатель ОВА.

Он заметил, что в районе Изюма оккупанты продолжают штурм в направлении города Славянск.

"Изюмское направление для них остается стратегическим. Но наши защитники противодействуют врагу, нанося ему потери", – добавил Синегубов.

В частности, по словам главы ОВА, 93 ОМБР, защищающая украинские позиции на Изюмщине, уничтожила уже 11 единиц вражеской техники, в частности:

танки,

БМП,

боевые машины "Рысь".

Стоит посмотреть – сколько оружия нужно ВСУ для контрнаступления: видео