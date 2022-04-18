Соответствующую информацию обнародовали в Офисе генерального прокурора утром понедельника, 18 апреля.

Читайте также Россияне вывезли из Мариуполя до пяти тысяч украинских детей, – Зеленский

В Вышгородском районе Киевской области 15 апреля в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток,

– сообщили правоохранители.

Кроме того, стало известно, что:

2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений местного национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

30 марта из-за полученных травм в результате обстрела поселка Ольховка Харьковской области умерла 13-летняя девочка.

Где больше всего пострадало детей

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 117;

Киевской области – 107;

Харьковской области – 91;

Черниговской области – 54;

Херсонской области – 43;

Николаевской области – 40;

Луганской области – 36;

Запорожской области – 23;

Киеве – 16;

Сумской области – 16;

Житомирской области – 15.

Достойно внимания – в Минобороны отметили угрозу ракетных ударов по всей Украине: смотрите видео