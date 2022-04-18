Соответствующую информацию обнародовали в Офисе генерального прокурора утром понедельника, 18 апреля.

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В Вышгородском районе Киевской области 15 апреля в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток,
– сообщили правоохранители.

Кроме того, стало известно, что:

  • 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений местного национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
  • 30 марта из-за полученных травм в результате обстрела поселка Ольховка Харьковской области умерла 13-летняя девочка.

Где больше всего пострадало детей

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 117;
  • Киевской области – 107;
  • Харьковской области – 91;
  • Черниговской области – 54;
  • Херсонской области – 43;
  • Николаевской области – 40;
  • Луганской области – 36;
  • Запорожской области – 23;
  • Киеве – 16;
  • Сумской области – 16;
  • Житомирской области – 15.

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