Відповідну інформацію оприлюднили в Офісі генерального прокурора вранці понеділка, 18 квітня.
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У Вишгородському районі Київської області 15 квітня в результаті детонації невстановленого вибухового пристрою зазнав поранення 17-річний підліток,
– повідомили правоохоронці.
Окрім цього, стало відомо, що:
- 2 березня у Харкові внаслідок обстрілів окупантами приміщень місцевого національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба загинула 11-річна дівчинка.
- 30 березня через отримані травми внаслідок обстрілу селища Вільхівка Харківської області померла 13-річна дівчинка.
Де найбільше постраждало дітей
Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 117;
- Київській області – 107;
- Харківській області – 91;
- Чернігівській області – 54;
- Херсонській області – 43;
- Миколаївській області – 40;
- Луганській області – 36;
- Запорізькій області – 23;
- Києві – 16;
- Сумській області – 16;
- Житомирській області – 15.
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