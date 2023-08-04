Соответствующая информация поступила от полиции Киевской области. По имеющимся данным, 16-летнюю девочку нашли повешенной.
Читайте также Мать отвлеклась на минутку: в Киевской области 1,5-летний мальчик умер от растворителя для краски
Девочку нашли в заброшенном здании
Правоохранители сообщают, что в Обуховское управление полиции около 14:00 поступило сообщение. В нем говорилось, что исчезла 16-летняя девочка.
Полицейские провели поисковую операцию. По ее результатам тело девочки обнаружили. Она была в заброшенном здании в городе Кагарлык.
Правоохранители пока занимаются установлением обстоятельств трагического случая. В то же время они обратились к родителям с важной просьбой.
Полиция Киевщины призывает родителей следить за досугом детей, реагировать на их проблемы и смены настроения!
– говорится в сообщении.
Накануне в Киевской области погиб 10-летний мальчик. Его родители отправили отдыхать в детский лагерь. К сожалению, во время плавания в пруду ребенок погиб
Небрежность и несоблюдение мер безопасности
- В 14:16 3 августа поступило сообщение в Службу спасения. В нем говорилось, что во время отдыха на воде исчез мальчик. Произошло это в селе Ходосовка.
- Сразу же к месту происшествия отправились спасатели. Они провели разведку с помощью плавательных средств.
- В 16:22 стало известно, что мальчик утонул. Его тело спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС достали на поверхность воды.
- Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что так называемого "тренера" детского лагеря отправили в СИЗО. 36-летнему мужчине за небрежность, закончившуюся смертью ребенка, грозит до 8 лет заключения.
- Обратим внимание, что правоохранителям владельцы так называемого "детского лагеря" не предоставили ни одной разрешительной документации. Что касается действий самого тренера, то он вывел 8 мальчиков к пруду, глубина которого составляет 9 метров.
- В то же время следует понимать, что правила безопасности нарушили и родители. Они не требовали от лагеря ни лицензии, ни другие документы. Поэтому в полиции подчеркивают, что в таком случае виновны и родные детей.