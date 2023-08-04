Відповідна інформація надійшла від поліції Київщини. За наявними даними, 16-річну дівчинку знайшли повішеною.

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Дівчинку знайшли у закинутій будівлі

Правоохоронці повідомляють, що до Обухівського управління поліції близько 14:00 надійшло повідомлення. У ньому йшлося про те, що зникла 16-річна дівчинка.

Поліцейські провели пошукову операцію. За її результатами тіло дівчинки виявили. Вона була у покинутій будівлі у місті Кагарлик.

Правоохоронці наразі займаються встановленням обставин трагічного випадку. Водночас вони звернулися до батьків з важливим проханням.

Поліція Київщини закликає батьків слідкувати за дозвіллям дітей, реагувати на їх проблеми та зміни настрою!

– йдеться у повідомленні.

Напередодні на Київщині загинув 10-річний хлопчик. Його батьки відправили відпочивати до дитячого табору. На жаль, під час плавання у ставку дитина загинула

Недбалість та недотримання заходів безпеки