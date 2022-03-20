Запрет был введен в соответствии с 3 пунктом указа президента о военном положении в Украине.

Важно Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА

Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники,

– отметили чиновники.

Разрешили ходить в леса только ВСУ, правоохранителям и представителям власти.

Какая ситуация под Киевом

Российские войска продолжают активные действия по наступлению на Киев. Враг активно окапывается и возобновляет боеприпасы. Хотя Алексей Арестович успокоил, технически наступление на столицу невозможно.