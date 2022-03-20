Заборону ввели відповідно до 3 пункту указу президента про воєнний стан в Україні.

Важливо Ворог активно окопується на Київщині, – глава ОВА

Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки,

– наголосили чиновники.

Дозволили ходити в ліси лише ЗСУ, правоохоронцям та представникам влади.

Яка ситуація під Києвом

Російські війська продовжують активні дії щодо наступу на Київ. Наразі ворог активно окопується та поновлює боєприпаси. Хоча Олексій Арестович заспокоїв, технічно наступ на столицю неможливий.

До речі – Російська кампанія із захоплення Києва та великих міст зазнала невдачі – ISW: