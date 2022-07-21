Как ВСУ уничтожили вражескую базу

Захватчики обустроили свою базу возле поселка Полесское Киевской области и держали там большое количество техники. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Госпогранслужбе.

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На свою базу россияне свозили боеприпасы разного калибра, гранаты, ракеты, боекомплекты и другое оружие. В общей сложности там было около 50 единиц техники.

Местные жители, узнавшие о вражеской базе, нашли точки, где ловила мобильная связь. О скоплении оккупантов они сообщили украинским пограничникам, а те передали информацию Вооруженным Силам. После проверки данных по базе отработала наша артиллерия.

Тела своих "товарищей" россияне вывозили целыми грузовиками и просто сжигали.

На месте происшествия обнаружили штабную машину. По словам пограничников, из нее руководили около 1 тысячью российских солдат. То есть, именно с этой базы контролировали наступление на Киев.

Все, что осталось от врага, это куча хлама, мусора и кое-как устроенные позиции.

Смотрите видео с уничтоженной российской базы на Киевщине:

Потери врага на войне против Украины

По состоянию на утро 21 июля российская армия потеряла в Украине 38 850 бойцов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 100 путинских солдат, 4 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, РСЗО, 7 беспилотников, 6 единиц автомобильной техники.

Больше всего военных и техники враг лишился на Славянском направлении.