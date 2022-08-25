К тому же, воздушную тревогу в регионе не объявляли. Как выяснилось, это было обезвреживание остатков взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Взрывы в Киевской области: в сети сообщали о вероятном пуске ракет из беларуси

Что за взрывы слышали жители Киевской области

О взрывах, которые слышали жители региона в Бучанском и Вышгородском районах. Идет обезвреживание остатков взрывоопасных предметов. Меры связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов. Поэтому взрывы контролируются и не несут угрозы людям,

– заявил Кулеба.

Он призвал людей беречь себя, не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.



Жители Киевщины сообщали о густом черном дыме / фото "Киевский дваж"



В Киевской области слышали взрыв / фото "Труха"

Оккупанты обстреляли Вышгородский район

Ночью 25 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. россияне атаковали одну из общин Вышгородского района.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. В Вышгородском районе зафиксировали 2 вражеских "прилета".

К счастью, жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет. Также нет пожаров и разрушений.

Начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что российские захватчики нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры.

Небитов отметил, что жертв удалось избежать благодаря превентивным мерам, поэтому глава полиции Киевской области призвал граждан не игнорировать тревогу.

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