До того ж повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Як виявилось, це було знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Що за вибухи чули жителі Київської області

Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Тому вибухи контрольовані та не несуть загрози людям,

– заявив Кулеба.

Він закликав людей берегти себе, не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.



Жителі Київщини повідомляли про густий чорний дим / фото "Київський двіж"



У Київській області чули вибух / фото "Труха"

Окупанти обстріляли Вишгородський район

Уночі 25 серпня окупанти завдали ракетного удару по Київській області. росіяни атакували одну з громад Вишгородського району.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. У Вишгородському районі зафіксували 2 ворожі "прильоти".

На щастя, жертв та постраждалих унаслідок ракетного удару немає. Також немає пожежі та руйнувань.

Начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури.

Нєбитов зазначив, що жертв вдалося уникнути завдяки превентивним заходам, тому очільник поліції Київської області закликав громадян не ігнорувати тривогу.

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