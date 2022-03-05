В Киевской области спасатели смело помогают гражданским: милые фото
5 марта 2022 , 17:05Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Российские захватчики снова и снова отличаются циничными действиями против мирного населения в Украине. Особенно это касается Киевской области, потому что враг пытается захватить столицу.
В городе Ирпень спасатели активно помогают горожанам.
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Спасатели помогают гражданским
Работники ГСЧС помогают жителям города Ирпень Киевской области добраться безопасного места.
В настоящее время цель российских "освободителей" выглядит следующим образом: освободить дома людей от их владельцев благодаря обстрелам.
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