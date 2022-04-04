В Киевской области за сутки нашли почти 5 тысяч взрывоопасных предметов

На территории Киевской области проводятся обследования территорий и изъятие взрывоопасных предметов.

Только в течение вчерашних суток, 3 апреля, было обнаружено около 5 тысяч взрывоопасных предметов, из них 4 тыс. 308 патронов.

Уже проверена территория на площади около 4,3 га и более 21 километра автомобильных дорог.

От ГСЧС привлекалось 11 расчетов, 58 человек и 18 единиц техники. Работы по расчистке территории в Киевской области продолжаются.

В ГСЧС призывают быть осторожными при перемещении по улицам, ведь Киевщина "засыпана" минами, снарядами, гранатами и другими опасными предметами.

В ГСЧС показали, как очищают Киевщину

Символично 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности

Сегодня в мире отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании.

Как бы нам хотелось и дальше рассказывать о его значении, используя только макеты, плакаты и муляжи. И никогда мы не хотели, чтобы именно наши города и села, наша прекрасная украинская земля стали олицетворением этого Дня, призванного привлечь внимание мира к страшным последствиям вооруженных конфликтов для мирного населения,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее в ведомстве сообщали, что в освобожденном украинскими защитниками Ирпене Киевской области только за один день спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета.

Спасатели обследуют территории Киевщины: видео