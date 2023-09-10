Об этом дерзком нападении полиция Киевщины сообщила в субботу 8 сентября. Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжкого ранения.

Смотрите также В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области объявили спецоперацию

Ударил и скрылся

Следователи еще устанавливают обстоятельства преступления. Пока известно, что правонарушитель подошел к находившемуся в автомобиле потерпевшему и неожиданно нанес ему удар ножом в область грудной клетки. После этого злоумышленник скрылся. Однако не далеко. Патрульным удалось задержать нападающего. Им оказался 56-летний местный житель.

В Борисполе произошло ножевое нападение / Фото Нацполиция в Киевской области

Задержанному уже сообщили о подозрении. Он находится в изоляторе временного содержания. Ближайшие 8 лет мужчина может провести в тюрьме.

В Киеве незнакомец напал на детей с ножом

В столице ищут мужчину, напавшего на двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет. Около 17:00 9 сентября на улице Милютенко дети играли и пытались построить палатку. Неизвестный предложил им свою помощь. Когда мальчики отказались – одному из них он порвал футболку, а другого – ударил ножом. Ребенка госпитализировали.

8 сентября неспокойно было на Днепропетровщине. Там полиция проводила спецоперацию. К таким мерам правоохранители были вынуждены прибегнуть из-за инцидента в городе Каменское. Там посреди дня злоумышленник застрелил 29-летнего местного жителя, а затем скрылся с места преступления на автомобиле "Subaru Forester" серого цвета.