Про цей зухвалий напад поліція Київщини повідомила у суботу 8 вересня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжкого поранення.

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Вдарив і втік

Слідчі ще встановлюють обставини злочину. Наразі відомо, що правопорушник підійшов до потерпілого, який перебував в автомобілі, і зненацька наніс йому удар ножем в область грудної клітини. Після цього зловмисник втік. Однак не далеко. Патрульним вдалося затримати нападника. Ним виявився 56-річний місцевий житель.

У Борисполі стався ножевий напад / Фото Нацполіція у Київській області

Затриманому вже повідомили про підозру. Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Найближчі 8 років чоловік може провести у в'язниці.

У Києві незнайомець напав на дітей із ножем

У столиці шукають чоловіка, який напав на двох хлопчиків віком 10 та 11 років. Близько 17:00 9 вересня на вулиці Мілютенка діти гралися та намагалися звести намет. Невідомий запропонував їм свою допомогу. Коли хлопчики відмовилися – одному з них він порвав футболку, а іншого – вдарив ножем. Дитину госпіталізували.

8 вересня неспокійно було на Дніпропетровщині. Там поліція проводила спецоперацію. До таких заходів правоохоронці були змушені вдатися через інцидент у місті Кам'янське. Там посеред дня зловмисник застрелив 29-річного місцевого жителя, а потім втік з місця злочину на автомобілі "Subaru Forester" сірого кольору.