Опасный, например, север Вышгорода. Об этом сообщил Алексей Кулеба 11 марта.

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Какие направления очень опасные

  • Житомирская трасса;
  • Буча – Ирпень – Гостомель;
  • Макаров;
  • север Вышгородского района.

На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района продолжаются бои.

ВСУ

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