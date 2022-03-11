Небзпечним, наприклад, є північ Вишгорода. Про це повідомив Олексій Кулеба 11 березня.

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Які напрямки є дуже небезпечними

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

На території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району тривають бої.

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