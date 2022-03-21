Это лишь предварительные данные. Предположительно, жертв может быть больше.
Больше здесь Leroy Merlin, отказывающийся уходить из России, попал под обстрел на Подоле
В компании отметили, что "трагедия коснулась их напрямую".
Уничтоженный магазин ничто, по сравнению с потерянными жизнями коллег. Мы будем всегда помнить,
– говорится в сообщении.
Детали относительно жертв в "Леруа Мерлен"
Источник: фейсбук Дубилета
Взрыв произошел в воскресенье вечером в Подольском районе Киева. О том, что погиб по меньшей мере один сотрудник компании "Леруа Мерлен Украина", сообщил и бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Дубилет также напомнил, что "Леруа Мерлен" и холдинг ADEO – один из крупнейших налогоплательщиков в России. Французская компания принадлежит семье Мюлье. Они до сих пор не вышли с российского рынка.
"Может ли измениться позиция холдинга после вчерашнего взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и сражаться...", – отметил Дубилет.
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