На ассортимент магазина обратила внимание киевлянка Ирина Плехова. В комментариях к сообщению женщины другие украинцы также выразили возмущение.

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В киевском магазине заметили российские товары

Отмечается, что новый магазин в районе Шулявки расположен в подземном переходе рядом с адресом Довженко, 1. Там внимание киевлянки привлекла этикетка на русском языке на наборе полотенец.

В Киеве продают товары российского производства / Фото: Ирина Плехова

Ирина Плехова рассказала, что после этого она решила проверить штрихкод и выяснить, в какой стране изготовлен этот товар.

Я давай смотреть штрихкод. И оказывается, что производитель даже не условная Беларусь, а Россия. Подошла к работнице, спросила, как им торгуется российскими товарами. Она, конечно, не вызверилась на меня, а оскалилась, потому что я только что настроение ей испортила,

– рассказала киевлянка.

Автор сообщения также попросила убрать с полок магазина российские товары. Однако в ответ работница лишь сказала, что магазин якобы уже закрывается.

Ирина Плехова призвала соответствующие государственные органы обратить внимание на этот инцидент.