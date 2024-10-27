На асортимент магазину звернула увагу киянка Ірина Плехова. В коментарях до допису жінки інші українці також висловили обурення.

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В київському магазині помітили російські товари

Зазначається, що новий магазин в районі Шулявки розташований у підземному переході поруч з адресою Довженка, 1. Там увагу киянки привернула етикетка російською мовою на наборі рушників.

В Києві продають товари російського виробництва / Фото: Ірина Плехова

Ірина Плехова розповіла, що після цього вона вирішила перевірити штрихкод та з'ясувати, в якій країні виготовлений цей товар.

Я давай дивитися штрихкод. І виявляється, що виробник навіть не умовна Білорусь, а Росія. Підійшла до працівниці, запитала, як їм торгується російськими товарами. Вона, звісно, не визвірилася на мене, а вишкірилася, бо я щойно настрій їй зіпсувала,

– розповіла киянка.

Авторка допису також попросила прибрати з полиць магазину російські товари. Однак у відповідь працівниця лише сказала, що магазин нібито вже зачиняється.

Ірина Плехова закликала відповідні державні органи звернути увагу на цей інцидент.