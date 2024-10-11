Про це повідомляє журналіст 24 Каналу. Мозаїки створені на історичну та освітню тематику, але їх однаково вирішили знищити.

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У Києві знищили унікальну мозаїку на будівлі ліцею

На будівлі ліцею №98 на вулиці Микитенка на Воскресенці у Києві знищили мозаїку із зображенням школярів, яка не містила комуністичної символіки. Фасад закрили утепленням, роботи тривають.



Знищена мозаїка вранці 11 жовтня / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

Ліцей (початково – школа №98) відкрився у 1966 році. Це чотириповерхова будівля з двома мозаїками на фасаді – із зображенням школярів та з зображенням на історичну та освітню тематику. Друга мозаїка також знаходиться під загрозою знищення.

Секретар 98-го ліцею прокоментував 24 Каналу, що мозаїку закрили, оскільки "школа потребує утеплення".



Друга мозаїка на будівлі / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

До слова, майже 80% шкіл України забезпечені генераторами, але це не гарантує їхню роботу у звичайному режимі через різні способи теплопостачання взимку. Водночас МОН не виключає, що взимку школи можуть перейти на дистанційний формат роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.