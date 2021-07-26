Кашель, который не проходит или усиливается может быть признаком этого опасного заболевания. Именно это и сообщила диктор в метро.

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Она добавила, что при таких симптомах необходимо обязательно обратиться к врачу.

Что известно об этой болезни

Раком легких в Украине ежегодно болеют 13 тысяч человек – умирают 9 тысяч.

Медики, кроме кашля, к симптомам относят и одышку и потерю веса.

Наиболее распространенной причиной рака легких является длительное воздействие табачного дыма.

День борьбы с раком легких приходится на 1 августа – это международная дата.